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Apple iPhone 14 Plus против iPhone 11

Эпл Айофн 4 Плюс
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Plus с экраном 6.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1215 мАч более емким аккумулятором – 4325 против 3110 мАч
  • На 18% лучшая автономность (41:09 vs 34:47 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года новее
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (806 против 672 нит)
  • Тонкие рамки – на 8.4% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 14 Plus
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 79%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.8%
ШИМ (PWM) 59 Гц Не обнаружено
Время отклика 5 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 14 Plus +20%
806 нит
iPhone 11
672 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.8 мм 150.9 мм
Ширина 78.1 мм 75.7 мм
Толщина 7.8 мм 8.3 мм
Вес 203 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 14 Plus +11%
87.4%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Эпл Айофн 4 Плюс и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота 3230 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1200 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 14 Plus +29%
1724
iPhone 11
1339
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 14 Plus +33%
4625
iPhone 11
3488
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 14 Plus +26%
798713
iPhone 11
633835
CPU 197630 166661
GPU 331488 256531
Memory 134708 91027
UX 134652 115651
Total score 798713 633835
3DMark Wild Life Performance
Stability - 71%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7565
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1) iOS 13 (С обновлением до iOS 16)
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4325 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:47 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 17:29 ч. 15:16 ч.
Игры 06:12 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 146 ч. 121 ч.
Общая автономность
iPhone 14 Plus +18%
41:09 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Plus vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 14 Plus
79.8 дБ
iPhone 11 +5%
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.

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