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Apple iPhone 15 Plus против iPhone 11 Pro Max

71 из 100
Apple iPhone 15 Plus
VS
66 из 100
Apple iPhone 11 Pro Max
Apple iPhone 15 Plus
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Plus с экраном 6.7" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 49 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 15 Plus
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 361 мАч более емким аккумулятором – 4330 против 3969 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A16 Bionic
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 15 Plus
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 2000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88% 83.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 158 мм
Ширина 77.8 мм 77.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 201 грамм 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый Серебристый, Золотистый, Серый, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Apple iPhone 15 Plus и Apple iPhone 11 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота 3460 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Apple A16 GPU Apple A13 GPU
GPU-ядер 640 256
Частота GPU 1398 МГц 1230 МГц
FLOPS ~1789.4 Гфлопс ~629.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 152251
GPU - 259958
Memory - 105767
UX - 117748
Total score - 637800
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 44.9 °C
Stability - 79%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7461
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)

Батарея

Объем 4330 мАч 3969 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:56 ч.
Просмотр видео - 16:42 ч.
Игры - 07:08 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 15 Plus vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 15 Plus. У него лучшие дисплей, автономность, коммуникации и корпус.

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