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Apple iPhone 7 Plus против iPhone 12 Pro

Эпл Айфон 7 Плюс
VS
Эпл Айфон 12 Про
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A10 Fusion, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Тонкие рамки – на 18.3% выше полезная площадь экрана
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 8% лучшая автономность (81 vs 75 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 7 Plus
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 67.7% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 277 Гц
Время отклика 26.5 мс 3.6 мс
Контрастность 1591:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iPhone 7 Plus
683 нит
iPhone 12 Pro +17%
802 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 146.7 мм
Ширина 77.9 мм 71.5 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 188 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Розовый, Серебристый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 7 Plus
67.7%
iPhone 12 Pro +27%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 7 Плюс и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion Apple A14 Bionic
Макс. частота 2340 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 16 нанометров 5 нанометров
Графика PowerVR GT7600 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~115 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 7 Plus
734
iPhone 12 Pro +120%
1617
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 7 Plus
1306
iPhone 12 Pro +214%
4100
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 7 Plus
190506
iPhone 12 Pro +217%
604234

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2900 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 4:01 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 7 Plus +10%
13:31 ч.
iPhone 12 Pro
12:15 ч.
Время просмотра видео
iPhone 7 Plus
7:54 ч.
iPhone 12 Pro +86%
14:06 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 7 Plus
18:03 ч.
iPhone 12 Pro
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 7 Plus vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 7 Plus
81.4 дБ
iPhone 12 Pro +13%
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.

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