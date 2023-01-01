Apple iPhone 7 против iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 с экраном 4.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 7
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Весит на 50 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1086 мАч более емким аккумулятором – 3046 против 1960 мАч
- На 1.1" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 16.5% выше полезная площадь экрана
- На 39% лучшая автономность (30:23 vs 21:51 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
50
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
43
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|4.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.6%
|82.1%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|290 Гц
|Время отклика
|35.5 мс
|7.4 мс
|Контрастность
|1635:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|138.3 мм
|144 мм
|Ширина
|67.1 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|138 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Розовый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A10 Fusion
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2340 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|4 (2 + 2)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|16 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|PowerVR GT7600
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|FLOPS
|~115 Гфлопс
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
725
iPhone 11 Pro +82%
1318
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
iPhone 11 Pro +144%
3155
|CPU
|90659
|168355
|GPU
|93040
|258575
|Memory
|51112
|84144
|UX
|66265
|120243
|Total score
|298308
|627120
|Пиковая температура корпуса
|42.5 °C
|44.2 °C
|Stability
|62%
|74%
|Graphics test
|15 FPS
|44 FPS
|Graphics score
|2584
|7459
Память
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 10 (С обновлением до iOS 15.7)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
|Размер системы из коробки
|12.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|1960 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:42 ч.
|Веб-серфинг
|07:29 ч.
|10:19 ч.
|Просмотр видео
|08:03 ч.
|12:57 ч.
|Игры
|03:08 ч.
|05:57 ч.
|Режим ожидания
|84 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.38 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.
Опрос
3 (27.3%)
8 (72.7%)
Всего проголосовало: 11