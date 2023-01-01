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Apple iPhone 7 против iPhone 11 Pro Max

Эпл Айфон 7
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 7
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 с экраном 4.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.7 мм уже
  • Весит на 88 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Комплектуется на 2009 мАч более емким аккумулятором – 3969 против 1960 мАч
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 68% лучшая автономность (36:48 vs 21:51 часов)
  • Тонкие рамки – на 18.1% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 7
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.6% 83.7%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 245 Гц
Время отклика 35.5 мс 4.9 мс
Контрастность 1635:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 7
652 нит
iPhone 11 Pro Max +21%
790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.3 мм 158 мм
Ширина 67.1 мм 77.8 мм
Толщина 7.1 мм 8.1 мм
Вес 138 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Розовый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 7
65.6%
iPhone 11 Pro Max +28%
83.7%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 7 и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion Apple A13 Bionic
Макс. частота 2340 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 16 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GT7600 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~115 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 7
725
iPhone 11 Pro Max +81%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 7
1291
iPhone 11 Pro Max +164%
3413
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 7
298308
iPhone 11 Pro Max +112%
633497
CPU 90659 152251
GPU 93040 259958
Memory 51112 105767
UX 66265 117748
Total score 298308 633497
3DMark Wild Life Performance
iPhone 7
2584
iPhone 11 Pro Max +189%
7460
Пиковая температура корпуса 42.5 °C 44.9 °C
Stability 62% 79%
Graphics test 15 FPS 44 FPS
Graphics score 2584 7460
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 15.7) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1960 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:29 ч. 11:56 ч.
Просмотр видео 08:03 ч. 16:42 ч.
Игры 03:08 ч. 07:08 ч.
Режим ожидания 84 ч. 124 ч.
Общая автономность
iPhone 7
21:51 ч.
iPhone 11 Pro Max +68%
36:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 7
83 дБ
iPhone 11 Pro Max +3%
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.38 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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