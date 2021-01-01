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Apple iPhone 7 против iPhone 12 mini

Эпл Айфон 7
VS
Эпл Айфон 12 мини
Apple iPhone 7
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 с экраном 4.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 19.5% выше полезная площадь экрана
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 46% выше плотность пикселей (476 vs 326 PPI)
  • На 13% лучшая автономность (69 vs 61 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 7
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 65.6% 85.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 35.5 мс -
Контрастность 1635:1 -
Максимальная яркость
iPhone 7 +6%
665 нит
iPhone 12 mini
630 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 138.3 мм 131.5 мм
Ширина 67.1 мм 64.2 мм
Толщина 7.1 мм 7.4 мм
Вес 138 граммов 135 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Розовый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 7
65.6%
iPhone 12 mini +30%
85.1%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 7 и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion Apple A14 Bionic
Макс. частота 2340 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 16 нанометров 5 нанометров
Графика PowerVR GT7600 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~115 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 7
725
iPhone 12 mini +122%
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 7
1295
iPhone 12 mini +223%
4189
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 7
188599
iPhone 12 mini +217%
598658

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1960 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 7
11:48 ч.
iPhone 12 mini +5%
12:05 ч.
Время просмотра видео
iPhone 7
9:15 ч.
iPhone 12 mini +33%
12:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 7
11:25 ч.
iPhone 12 mini +9%
12:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone 7
85
iPhone 12 mini +55%
132
Качество видео
iPhone 7
85
iPhone 12 mini +32%
112
Итоговая оценка камеры
iPhone 7
85
iPhone 12 mini +44%
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 7
83 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.38 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 mini более удачной покупкой.

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