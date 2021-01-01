Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 7 vs iPhone 12 Pro Max – что лучше выбрать?

Apple iPhone 7 против iPhone 12 Pro Max

Эпл Айфон 7
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 7
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 с экраном 4.7" и чипом Apple A10 Fusion, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11 мм уже
  • Весит на 88 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 1727 мАч более емким аккумулятором – 3687 против 1960 мАч
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 21.8% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 56% лучшая автономность (95 vs 61 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 7
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.6% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 238 Гц
Время отклика 35.5 мс 8 мс
Контрастность 1635:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iPhone 7
665 нит
iPhone 12 Pro Max +24%
826 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 138.3 мм 160.8 мм
Ширина 67.1 мм 78.1 мм
Толщина 7.1 мм 7.4 мм
Вес 138 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Розовый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 7
65.6%
iPhone 12 Pro Max +33%
87.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 7 и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion Apple A14 Bionic
Макс. частота 2340 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 16 нанометров 5 нанометров
Графика PowerVR GT7600 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~115 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 7
725
iPhone 12 Pro Max +122%
1612
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 7
1295
iPhone 12 Pro Max +233%
4307
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 7
188599
iPhone 12 Pro Max +244%
648180

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1960 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 7
11:48 ч.
iPhone 12 Pro Max +23%
14:13 ч.
Время просмотра видео
iPhone 7
9:15 ч.
iPhone 12 Pro Max +66%
15:17 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 7
11:25 ч.
iPhone 12 Pro Max +82%
20:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 7 +2%
83 дБ
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.38 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 7 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
2. Apple iPhone 7 или Samsung Galaxy A51
3. Apple iPhone 7 или iPhone X
4. Apple iPhone 7 или iPhone 12 mini
5. Apple iPhone 7 или iPhone 7 Plus
6. Apple iPhone 12 Pro Max или iPhone 12
7. Apple iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Plus
8. Apple iPhone 12 Pro Max или iPhone 11 Pro Max
9. Apple iPhone 12 Pro Max или Huawei P40 Pro
10. Apple iPhone 12 Pro Max или iPhone 12 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях