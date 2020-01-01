Apple iPhone 8 Plus против 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Тонкие рамки – на 14.7% выше полезная площадь экрана
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 30% выше максимальная яркость экрана (819 против 628 нит)
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 355 мАч более емким аккумулятором – 3046 против 2691 мАч
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 8 Plus и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|5.5 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|67.4%
|82.1%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|144 мм
|Ширина
|78.1 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.5 мм
|8.1 мм
|Вес
|202 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Серый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2100 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|4
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
949
iPhone 11 Pro +40%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
2553
iPhone 11 Pro +25%
3197
AnTuTu Benchmark 8
260534
iPhone 11 Pro +110%
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2691 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
iPhone 11 Pro +7%
13:15 ч.
Время просмотра видео
14:55 ч.
iPhone 11 Pro +4%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 8 Plus +1%
17:10 ч.
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone 8 Plus +7%
76 дБ
71 дБ
Музыка
iPhone 8 Plus +1%
74 дБ
73 дБ
Звонок
79 дБ
iPhone 11 Pro +1%
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.94 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.
Опрос
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A50 vs Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy A51 vs Apple iPhone 8 Plus
- Huawei Honor 20 Pro vs Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S20 Plus vs Apple iPhone 8 Plus
- Huawei P40 Pro vs Apple iPhone 8 Plus
- Xiaomi Mi 10 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
- Huawei Honor 20 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
- Samsung Galaxy S20 Plus vs Apple iPhone 11 Pro
- Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone X vs Apple iPhone 11 Pro