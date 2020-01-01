Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 8 Plus vs iPhone 12 mini – что лучше выбрать?

Apple iPhone 8 Plus против 12 mini

Эпл Айфон 8 Плюс
Apple iPhone 8 Plus
VS
Эпл Айфон 12 мини
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 17% лучшая автономность (81 vs 69 часов)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 464 мАч более емким аккумулятором – 2691 против 2227 мАч
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 17.7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 19% выше плотность пикселей (476 vs 401 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 8 Plus
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.5 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 67.4% 85.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32 мс -
Контрастность 1471:1 -
Максимальная яркость
iPhone 8 Plus
611 нит
iPhone 12 mini +1%
619 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 131.5 мм
Ширина 78.1 мм 64.2 мм
Толщина 7.5 мм 7.4 мм
Вес 202 грамма 135 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8 Plus
67.4%
iPhone 12 mini +26%
85.1%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 Плюс и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A14 Bionic
Макс. частота 2100 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Lightning
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 3 4
FLOPS ~325 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8 Plus
2484
iPhone 12 mini +66%
4123
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 8 Plus
257384
iPhone 12 mini +127%
584942

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2691 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 8 Plus +2%
12:32 ч.
iPhone 12 mini
12:05 ч.
Время просмотра видео
iPhone 8 Plus +20%
14:55 ч.
iPhone 12 mini
12:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 8 Plus +40%
17:10 ч.
iPhone 12 mini
12:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 Plus vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 8 Plus
79.2 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.94 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 mini более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A50 или iPhone 8 Plus
2. Galaxy A51 или iPhone 8 Plus
3. Honor 20 Pro или iPhone 8 Plus
4. Mi Note 10 Pro или iPhone 8 Plus
5. Galaxy S20 или iPhone 8 Plus
6. iPhone 12 или iPhone 12 mini
7. iPhone 12 Pro Max или iPhone 12 mini
8. iPhone X или iPhone 12 mini
9. iPhone 8 или iPhone 12 mini

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях