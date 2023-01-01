Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 8 Plus vs iPhone 14 Plus – что лучше выбрать?

Apple iPhone 8 Plus против iPhone 14 Plus

Эпл Айфон 8 Плюс
VS
Эпл Айофн 4 Плюс
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 14 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
  • Тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1634 мАч более емким аккумулятором – 4325 против 2691 мАч
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • На 50% лучшая автономность (41:09 vs 27:25 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (799 против 615 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 5 лет и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 8 Plus
vs
iPhone 14 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 67.4% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 59 Гц
Время отклика 32 мс 5 мс
Контрастность 1471:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 8 Plus
615 нит
iPhone 14 Plus +30%
799 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 160.8 мм
Ширина 78.1 мм 78.1 мм
Толщина 7.5 мм 7.8 мм
Вес 202 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8 Plus
67.4%
iPhone 14 Plus +30%
87.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 Плюс и Эпл Айофн 4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2390 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8 Plus
2489
iPhone 14 Plus +82%
4537
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 8 Plus
397243
iPhone 14 Plus +100%
794381
CPU 124988 197630
GPU 147976 331488
Memory 61076 134708
UX 66430 134652
Total score 397243 794381
3DMark Wild Life Performance
iPhone 8 Plus
3419
iPhone 14 Plus +178%
9492
Пиковая температура корпуса 42.6 °C 44 °C
Stability 71% 75%
Graphics test 20 FPS 56 FPS
Graphics score 3419 9492
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 6 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2691 мАч 4325 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:56 ч. 13:47 ч.
Просмотр видео 11:09 ч. 17:29 ч.
Игры 04:25 ч. 06:12 ч.
Режим ожидания 102 ч. 146 ч.
Общая автономность
iPhone 8 Plus
27:25 ч.
iPhone 14 Plus +50%
41:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 Plus vs Apple iPhone 14 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS -
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 8 Plus
80.1 дБ
iPhone 14 Plus
79.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.94 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (25%)
6 (75%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 12 Pro Max против Apple iPhone 14 Plus
2. Apple iPhone 13 против Apple iPhone 14 Plus
3. Google Pixel 7 Pro против Apple iPhone 14 Plus
4. Apple iPhone 13 Pro Max против Apple iPhone 14 Plus
5. Apple iPhone 12 против Apple iPhone 14 Plus
6. Apple iPhone 13 против Apple iPhone 8 Plus
7. Apple iPhone 13 Pro против Apple iPhone 8 Plus
8. Apple iPhone 14 Pro против Apple iPhone 8 Plus
9. Apple iPhone 14 Pro Max против Apple iPhone 8 Plus
10. Apple iPhone 13 mini против Apple iPhone 8 Plus
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры