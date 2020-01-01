Apple iPhone 8 против 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Весит на 40 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Комплектуется на 1225 мАч более емким аккумулятором – 3046 против 1821 мАч
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1.1" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 16.7% выше полезная площадь экрана
- На 30% лучшая автономность (86 vs 66 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 26% выше максимальная яркость экрана (819 против 650 нит)
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 8 и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|4.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|82.1%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|144 мм
|Ширина
|67.3 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.1 мм
|Вес
|148 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Серый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2100 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|4
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
931
iPhone 11 Pro +43%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
2227
iPhone 11 Pro +44%
3197
AnTuTu Benchmark 8
272403
iPhone 11 Pro +101%
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:54 ч.
iPhone 11 Pro +14%
13:15 ч.
Время просмотра видео
10:36 ч.
iPhone 11 Pro +46%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
12:24 ч.
iPhone 11 Pro +39%
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
93
Качества видео
90
Итоговая оценка камеры
92
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
71 дБ
Музыка
iPhone 8 +5%
77 дБ
73 дБ
Звонок
80 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.35 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.36 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.
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