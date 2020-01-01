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Apple iPhone 8 против iPhone 12

Эпл Айфон 8
Apple iPhone 8
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 954 мАч более емким аккумулятором – 2775 против 1821 мАч
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 8 и Apple iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 86%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone 8 +3%
650 нит
iPhone 12
631 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 138.4 мм 146.7 мм
Ширина 67.3 мм 71.5 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 148 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8
65.4%
iPhone 12 +31%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6 6
Частота 2100 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 3 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 8
931
iPhone 12 +66%
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8
2227
iPhone 12 +88%
4185
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 8
272403
iPhone 12 +116%
588935

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 8
11:54 ч.
iPhone 12
н/д
Время просмотра видео
iPhone 8
10:36 ч.
iPhone 12
н/д
Время разговора (3G)
iPhone 8
12:24 ч.
iPhone 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
iPhone 8
93
iPhone 12
н/д
Качества видео
iPhone 8
90
iPhone 12
н/д
Итоговая оценка камеры
iPhone 8
92
iPhone 12
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone 8
71 дБ
iPhone 12
н/д
Музыка
iPhone 8
77 дБ
iPhone 12
н/д
Звонок
iPhone 8
80 дБ
iPhone 12
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

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