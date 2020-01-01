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Apple iPhone 8 против 12 Pro

Эпл Айфон 8
Apple iPhone 8
VS
Эпл Айфон 12 Про
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 954 мАч более емким аккумулятором – 2775 против 1821 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Лучше лежит в руке - корпус на 65.8 мм уже
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 8 и Apple iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 86%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone 8
650 нит
iPhone 12 Pro +24%
808 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 138.4 мм 146.7 мм
Ширина 67.3 мм 1.5 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 148 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8
65.4%
iPhone 12 Pro +31%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6 6
Частота 2100 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 3 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 8
931
iPhone 12 Pro +68%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8
2227
iPhone 12 Pro +88%
4186
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 8
272403
iPhone 12 Pro +117%
591034

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 8
11:54 ч.
iPhone 12 Pro
н/д
Время просмотра видео
iPhone 8
10:36 ч.
iPhone 12 Pro
н/д
Время разговора (3G)
iPhone 8
12:24 ч.
iPhone 12 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone 8
71 дБ
iPhone 12 Pro
н/д
Музыка
iPhone 8
77 дБ
iPhone 12 Pro
н/д
Звонок
iPhone 8
80 дБ
iPhone 12 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.

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