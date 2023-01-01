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Apple iPhone 8 против iPhone 14

Эпл Айфон 8
VS
Эпл Айфон 14
Apple iPhone 8
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1458 мАч более емким аккумулятором – 3279 против 1821 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.6% выше полезная площадь экрана
  • На 64% лучшая автономность (37:24 vs 22:48 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (836 против 637 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 8
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 60 Гц
Время отклика 22 мс 12 мс
Контрастность 1373:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 8
637 нит
iPhone 14 +31%
836 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 146.7 мм
Ширина 67.3 мм 71.5 мм
Толщина 7.3 мм 7.8 мм
Вес 148 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8
65.4%
iPhone 14 +31%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2100 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 8
929
iPhone 14 +87%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8
2213
iPhone 14 +115%
4750
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 8
354842
iPhone 14 +129%
813917
CPU 121523 212927
GPU 110958 344469
Memory 44570 130488
UX 80000 132690
Total score 354842 813917
3DMark Wild Life Performance
iPhone 8
3162
iPhone 14 +198%
9418
Пиковая температура корпуса 45.4 °C 42.4 °C
Stability 62% 82%
Graphics test 18 FPS 56 FPS
Graphics score 3162 9418
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 6 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:04 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 08:37 ч. 15:45 ч.
Игры 03:56 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 82 ч. 122 ч.
Общая автономность
iPhone 8
22:48 ч.
iPhone 14 +64%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone 8
93
iPhone 14 +45%
135
Качество видео
iPhone 8
90
iPhone 14 +62%
146
Итоговая оценка камеры
iPhone 8
92
iPhone 14 +45%
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 8
80.1 дБ
iPhone 14 +1%
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

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