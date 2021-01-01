Apple iPhone 8 против iPhone 7 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 7 Plus, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.6 мм уже
- Смартфон на 1 год новее
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 40 граммов меньше
- На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 734 баллов
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
- Комплектуется на 1079 мАч более емким аккумулятором – 2900 против 1821 мАч
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 14% лучшая автономность (75 vs 66 часов)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|67.7%
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|22 мс
|26.5 мс
|Контрастность
|1373:1
|1591:1
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|158.2 мм
|Ширина
|67.3 мм
|77.9 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.3 мм
|Вес
|148 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Серый
|Золотой, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Apple A10 Fusion
|Макс. частота
|2100 МГц
|2340 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|- 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|PowerVR GT7600
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|FLOPS
|~325 Гфлопс
|~115 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|32, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 8 +27%
931
734
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8 +72%
2246
1306
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 8 +41%
269411
190506
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
|iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|12.5 ГБ
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|2900 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|4:01 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:54 ч.
iPhone 7 Plus +15%
13:31 ч.
Время просмотра видео
iPhone 8 +37%
10:36 ч.
7:54 ч.
Время разговора (3G)
12:24 ч.
iPhone 7 Plus +47%
18:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
iPhone 8 +3%
93
Качество видео
iPhone 8 +7%
90
Итоговая оценка камеры
iPhone 8 +5%
92
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.35 Вт/кг
|1.24 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.36 Вт/кг
|1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Apple iPhone 8, а если дисплей – то Apple iPhone 7 Plus.
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