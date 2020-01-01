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Apple iPhone SE (2020) против 11 Pro

Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 40 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Комплектуется на 1225 мАч более емким аккумулятором – 3046 против 1821 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • На 46% лучшая автономность (86 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 16.7% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (819 против 670 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone SE (2020) и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 82.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone SE (2020)
670 нит
iPhone 11 Pro +22%
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 138.4 мм 144 мм
Ширина 67.3 мм 71.4 мм
Толщина 7.3 мм 8.1 мм
Вес 148 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2020)
65.4%
iPhone 11 Pro +26%
82.1%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2020) и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 2650 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
iPhone SE (2020)
478679
iPhone 11 Pro +14%
546271

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:32 ч. 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут) Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2020) +2%
13:39 ч.
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
iPhone 11 Pro +77%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone SE (2020)
10:07 ч.
iPhone 11 Pro +69%
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.

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