Apple iPhone SE (2020) против iPhone 14 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
- Весит на 55 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
- Комплектуется на 2504 мАч более емким аккумулятором – 4325 против 1821 мАч
- На 2" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
- На 72% лучшая автономность (41:09 vs 23:56 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|4.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|87.4%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|59 Гц
|Время отклика
|29 мс
|5 мс
|Контрастность
|2457:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|160.8 мм
|Ширина
|67.3 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.8 мм
|Вес
|148 граммов
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2650 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Apple A13 Bionic GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|FLOPS
|~736 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1341
iPhone 14 Plus +27%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
3431
iPhone 14 Plus +32%
4537
|CPU
|140999
|197630
|GPU
|221156
|331488
|Memory
|86770
|134708
|UX
|113507
|134652
|Total score
|561096
|794381
|Пиковая температура корпуса
|44.3 °C
|44 °C
|Stability
|68%
|75%
|Graphics test
|41 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|6917
|9492
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
|Размер системы из коробки
|8.4 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|4325 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 60 минут)
|Да (47% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:32 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|09:36 ч.
|13:47 ч.
|Просмотр видео
|07:32 ч.
|17:29 ч.
|Игры
|03:09 ч.
|06:12 ч.
|Режим ожидания
|86 ч.
|146 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
iPhone 14 Plus +31%
135
Качество видео
iPhone 14 Plus +49%
146
Итоговая оценка камеры
101
iPhone 14 Plus +32%
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|No
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.98 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.
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