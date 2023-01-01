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Apple iPhone SE (2020) против iPhone 14 Plus

Эпл Айфон SE (2020)
VS
Эпл Айофн 4 Плюс
Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone 14 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
  • Весит на 55 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
  • Комплектуется на 2504 мАч более емким аккумулятором – 4325 против 1821 мАч
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • На 72% лучшая автономность (41:09 vs 23:56 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2020)
vs
iPhone 14 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 87.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 59 Гц
Время отклика 29 мс 5 мс
Контрастность 2457:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone SE (2020)
655 нит
iPhone 14 Plus +22%
799 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 160.8 мм
Ширина 67.3 мм 78.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.8 мм
Вес 148 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2020)
65.4%
iPhone 14 Plus +34%
87.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2020) и Эпл Айофн 4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2650 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple A13 Bionic GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~736 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2020)
561096
iPhone 14 Plus +42%
794381
CPU 140999 197630
GPU 221156 331488
Memory 86770 134708
UX 113507 134652
Total score 561096 794381
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 44.3 °C 44 °C
Stability 68% 75%
Graphics test 41 FPS 56 FPS
Graphics score 6917 9492
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 4325 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:32 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:36 ч. 13:47 ч.
Просмотр видео 07:32 ч. 17:29 ч.
Игры 03:09 ч. 06:12 ч.
Режим ожидания 86 ч. 146 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2020)
23:56 ч.
iPhone 14 Plus +72%
41:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 14 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2020) +8%
86.4 дБ
iPhone 14 Plus
79.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.

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