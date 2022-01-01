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Apple iPhone SE (2020) против iPhone 14 Pro Max

Эпл Айфон SE (2020)
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.3 мм уже
  • Весит на 92 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Комплектуется на 2502 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 1821 мАч
  • На 165% выше максимальная яркость экрана (1761 против 664 нит)
  • Тонкие рамки – на 22.9% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 2" большая диагональ экрана
  • На 92% лучшая автономность (45:56 vs 23:56 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2020)
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 88.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 29 мс 1 мс
Контрастность 2457:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone SE (2020)
664 нит
iPhone 14 Pro Max +165%
1761 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 160.7 мм
Ширина 67.3 мм 77.6 мм
Толщина 7.3 мм 7.85 мм
Вес 148 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2020) и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic Apple A16 Bionic
Макс. частота 2650 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Apple A13 Bionic GPU Apple GPU
FLOPS ~736 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2020)
566567
iPhone 14 Pro Max +71%
971127
CPU 140999 242019
GPU 221156 407261
Memory 86770 167432
UX 113507 145864
Total score 566567 971127
3DMark Wild Life Performance
Stability 68% 82%
Graphics test 41 FPS 58 FPS
Graphics score 6944 9802
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 16) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.0.3)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:32 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:36 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 07:32 ч. 21:10 ч.
Игры 03:09 ч. 07:12 ч.
Режим ожидания 86 ч. 156 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2020)
23:56 ч.
iPhone 14 Pro Max +92%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2020)
86.4 дБ
iPhone 14 Pro Max +3%
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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