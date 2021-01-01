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Apple iPhone SE (2020) против iPhone 7 Plus

Эпл Айфон SE (2020)
VS
Эпл Айфон 7 Плюс
Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 7 Plus, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.6 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • Комплектуется на 1079 мАч более емким аккумулятором – 2900 против 1821 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 27% лучшая автономность (75 vs 59 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2020)
vs
iPhone 7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 67.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 29 мс 26.5 мс
Контрастность 2457:1 1591:1
Максимальная яркость
iPhone SE (2020)
679 нит
iPhone 7 Plus +1%
683 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 158.2 мм
Ширина 67.3 мм 77.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 148 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Золотой, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2020) и Эпл Айфон 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 2650 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Apple A13 Bionic GPU PowerVR GT7600
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS ~736 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
iPhone SE (2020) +152%
479911
iPhone 7 Plus
190506

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:32 ч. 4:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2020) +1%
13:39 ч.
iPhone 7 Plus
13:31 ч.
Время просмотра видео
iPhone SE (2020) +14%
8:56 ч.
iPhone 7 Plus
7:54 ч.
Время разговора (3G)
iPhone SE (2020)
10:07 ч.
iPhone 7 Plus +79%
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2020) +6%
86.4 дБ
iPhone 7 Plus
81.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг 1.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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