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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 12 Pro Max

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
  • Весит на 82 грамма меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1724 и 1591 баллов
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Комплектуется на 1669 мАч более емким аккумулятором – 3687 против 2018 мАч
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 38% лучшая автономность (35:25 vs 25:41 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (814 против 603 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 87.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика 38 мс 8 мс
Контрастность 1655:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
iPhone SE (2022)
603 нит
iPhone 12 Pro Max +35%
814 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 160.8 мм
Ширина 67.3 мм 78.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 144 грамма 226 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A14 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 197658 185620
GPU 298378 285974
Memory 105062 111321
UX 128775 135642
Total score 729009 717693
3DMark Wild Life Performance
Stability - 75%
Graphics test - 47 FPS
Graphics score - 7865
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки 12 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2018 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:55 ч. 12:04 ч.
Просмотр видео 08:38 ч. 14:25 ч.
Игры 03:26 ч. 07:11 ч.
Режим ожидания 93 ч. 122 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2022)
25:41 ч.
iPhone 12 Pro Max +38%
35:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022) +6%
85.9 дБ
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

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