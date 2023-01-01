Apple iPhone SE (2022) против iPhone 15 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Лучше лежит в руке - корпус на 9.4 мм уже
- Весит на 77 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 2404 мАч более емким аккумулятором – 4422 против 2018 мАч
- Тонкие рамки – на 22.8% выше полезная площадь экрана
- На 2" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|4.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|88.2%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|Время отклика
|38 мс
|-
|Контрастность
|1655:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|159.9 мм
|Ширина
|67.3 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.25 мм
|Вес
|144 грамма
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Красный
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Apple A17 Pro
|Макс. частота
|3223 МГц
|3780 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|- 4 ядра по 2.02 ГГц:
- 2 ядра по 3.78 ГГц:
|Размер транзистора
|5 нанометров
|3 нанометра
|Графика
|Apple A15 GPU
|Apple A17 GPU
|GPU-ядер
|640
|768
|Частота GPU
|1338 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|~1712.6 Гфлопс
|~2147.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2210
iPhone 15 Pro Max +32%
2922
Geekbench 6 (многоядерный)
5007
iPhone 15 Pro Max +45%
7270
|CPU
|268130
|399439
|GPU
|325843
|601478
|Memory
|182253
|306175
|UX
|388874
|346558
|Total score
|1160334
|1637574
|Пиковая температура корпуса
|46.2 °C
|-
|Stability
|72%
|-
|Graphics test
|47 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|7914
|9661
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 17)
|iOS 17
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2018 мАч
|4422 мАч
|Макс. мощность зарядки
|20 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:55 ч.
|-
|Просмотр видео
|08:38 ч.
|-
|Игры
|03:18 ч.
|-
|Режим ожидания
|93 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
Качество видео
106
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|-
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|-
|Тип SIM
|Nano
|eSIM
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro Max более удачной покупкой.
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