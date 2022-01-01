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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 7 Plus

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 7 Плюс
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 7 Plus, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 67 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Смартфон на 5 лет и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.6 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 882 мАч более емким аккумулятором – 2900 против 2018 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 67.7%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 38 мс 26.5 мс
Контрастность 1655:1 1591:1
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone SE (2022)
651 нит
iPhone 7 Plus +5%
686 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 158.2 мм
Ширина 67.3 мм 77.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 144 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Золотой, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 3223 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche		 - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 16 нанометров
Графика Apple GPU PowerVR GT7600
Частота GPU 1200 МГц 900 МГц
FLOPS - ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2022) +131%
717624
iPhone 7 Plus
310982
CPU 189244 94245
GPU 269834 95401
Memory 129820 48493
UX 127582 72324
Total score 717624 310982
3DMark Wild Life Performance
Stability 72% 67%
Graphics test 49 FPS 15 FPS
Graphics score 8266 2645
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16) iOS 10 (С обновлением до iOS 15.7)
Размер системы из коробки 12 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2018 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Нет (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:18 ч. 4:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:55 ч. 08:41 ч.
Просмотр видео 08:38 ч. 07:34 ч.
Игры 03:26 ч. 04:42 ч.
Режим ожидания 93 ч. 97 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2022) +4%
25:41 ч.
iPhone 7 Plus
24:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022) +6%
85.9 дБ
iPhone 7 Plus
81.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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