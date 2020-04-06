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Apple iPhone X против 11 Pro

Эпл Айфон X
Apple iPhone X
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (86 vs 74 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 3046 против 2716 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (819 против 690 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone X и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 82.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone X
690 нит
iPhone 11 Pro +19%
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.6 мм 144 мм
Ширина 70.9 мм 71.4 мм
Толщина 7.7 мм 8.1 мм
Вес 174 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X +1%
82.9%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 2390 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 3 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X
937
iPhone 11 Pro +42%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X
2420
iPhone 11 Pro +32%
3197
AnTuTu Benchmark 8
iPhone X
317072
iPhone 11 Pro +72%
546271

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 5.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone X
9:26 ч.
iPhone 11 Pro +42%
13:15 ч.
Время просмотра видео
iPhone X
12:07 ч.
iPhone 11 Pro +25%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone X +12%
19:03 ч.
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone X
68 дБ
iPhone 11 Pro +4%
71 дБ
Музыка
iPhone X +1%
74 дБ
iPhone 11 Pro
73 дБ
Звонок
iPhone X
76 дБ
iPhone 11 Pro +5%
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.

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9 (37.5%)
15 (62.5%)
Всего проголосовало: 24

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Генри 06 апреля 2020 23:06
2гб озу в iphone x? Дальше можно не читать. Позор.
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Сергей 07 апреля 2020 13:04
Произошла ошибка, там 3 ГБ оперативной памяти.
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