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Apple iPhone X против iPhone 7 Plus

Эпл Айфон X
VS
Эпл Айфон 7 Плюс
Apple iPhone X
Apple iPhone 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 7 Plus, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 15.2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 401 PPI)
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone X
vs
iPhone 7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 67.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 2.2 мс 26.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1591:1
Максимальная яркость
iPhone X
682 нит
iPhone 7 Plus
683 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 143.6 мм 158.2 мм
Ширина 70.9 мм 77.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 174 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Золотой, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X +22%
82.9%
iPhone 7 Plus
67.7%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 2390 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Apple GPU PowerVR GT7600
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X +28%
936
iPhone 7 Plus
734
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X +83%
2395
iPhone 7 Plus
1306
AnTuTu Benchmark 8
iPhone X +68%
319347
iPhone 7 Plus
190506

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 5.3 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 4:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone X
9:26 ч.
iPhone 7 Plus +44%
13:31 ч.
Время просмотра видео
iPhone X +60%
12:07 ч.
iPhone 7 Plus
7:54 ч.
Время разговора (3G)
iPhone X +6%
19:03 ч.
iPhone 7 Plus
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone X +12%
101
iPhone 7 Plus
90
Качество видео
Итоговая оценка камеры
iPhone X +10%
97
iPhone 7 Plus
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone X +5%
85.3 дБ
iPhone 7 Plus
81.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг 1.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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