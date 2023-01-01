Apple iPhone XR против iPhone 15 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Plus, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 15 Plus
- Комплектуется на 1388 мАч более емким аккумулятором – 4330 против 2942 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR5
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Производительность
Быстродействие приложений и системы
60*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|828 x 1792 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|79%
|88%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|32.8 мс
|-
|Контрастность
|1920:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|160.9 мм
|Ширина
|75.7 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.8 мм
|Вес
|194 грамма
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2490 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Apple A12 GPU
|Apple A16 GPU
|GPU-ядер
|256
|640
|Частота GPU
|1100 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|~576 Гфлопс
|~1789.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
2230
|CPU
|142806
|-
|GPU
|178961
|-
|Memory
|79246
|-
|UX
|104785
|-
|Total score
|507808
|-
|Пиковая температура корпуса
|42.6 °C
|-
|Stability
|69%
|-
|Graphics test
|31 FPS
|-
|Graphics score
|5208
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
|iOS 17
|Размер системы из коробки
|11.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2942 мАч
|4330 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|-
|Веб-серфинг
|11:16 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:45 ч.
|-
|Игры
|05:10 ч.
|-
|Режим ожидания
|123 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|No
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Plus более удачной покупкой.
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