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Apple iPhone XR против iPhone 7

Эпл Айфон XR
VS
Эпл Айфон 7
Apple iPhone XR
Apple iPhone 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 982 мАч более емким аккумулятором – 2942 против 1960 мАч
  • На 28% лучшая автономность (78 vs 61 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Тонкие рамки – на 13.4% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
  • Весит на 56 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone XR
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79% 65.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.8 мс 35.5 мс
Контрастность 1920:1 1635:1
Максимальная яркость
iPhone XR +6%
706 нит
iPhone 7
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 138.3 мм
Ширина 75.7 мм 67.1 мм
Толщина 8.3 мм 7.1 мм
Вес 194 грамма 138 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR +20%
79%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 2490 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Apple A12 Bionic GPU PowerVR GT7600
Частота GPU 1100 МГц 900 МГц
FLOPS ~560 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR +55%
1125
iPhone 7
725
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR +74%
2250
iPhone 7
1295
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XR +125%
423766
iPhone 7
188599

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 11.1 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XR +14%
13:04 ч.
iPhone 7
11:48 ч.
Время просмотра видео
iPhone XR +65%
15:08 ч.
iPhone 7
9:15 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XR +34%
15:03 ч.
iPhone 7
11:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone XR +21%
103
iPhone 7
85
Качество видео
iPhone XR +13%
96
iPhone 7
85
Итоговая оценка камеры
iPhone XR +19%
101
iPhone 7
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone XR +5%
87.3 дБ
iPhone 7
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

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