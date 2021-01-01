Главная > Сравнение смартфонов > iPhone XR vs iPhone 7 Plus – что лучше выбрать?

Apple iPhone XR против iPhone 7 Plus

Эпл Айфон XR
VS
Эпл Айфон 7 Плюс
Apple iPhone XR
Apple iPhone 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 7 Plus, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.3% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone XR
vs
iPhone 7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79% 67.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.8 мс 26.5 мс
Контрастность 1920:1 1591:1
Максимальная яркость
iPhone XR +3%
706 нит
iPhone 7 Plus
683 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 158.2 мм
Ширина 75.7 мм 77.9 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 194 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Золотой, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR +17%
79%
iPhone 7 Plus
67.7%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 2490 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Apple A12 Bionic GPU PowerVR GT7600
Частота GPU 1100 МГц 900 МГц
FLOPS ~560 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR +53%
1125
iPhone 7 Plus
734
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR +72%
2250
iPhone 7 Plus
1306
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XR +122%
423766
iPhone 7 Plus
190506

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 11.1 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:43 ч. 4:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XR
13:04 ч.
iPhone 7 Plus +2%
13:31 ч.
Время просмотра видео
iPhone XR +100%
15:08 ч.
iPhone 7 Plus
7:54 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XR
15:03 ч.
iPhone 7 Plus +20%
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone XR +14%
103
iPhone 7 Plus
90
Качество видео
Итоговая оценка камеры
iPhone XR +15%
101
iPhone 7 Plus
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone XR +7%
87.3 дБ
iPhone 7 Plus
81.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 1.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10e vs Apple iPhone XR
2. Xiaomi Mi 9 vs Apple iPhone XR
3. Huawei P30 vs Apple iPhone XR
4. Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XR
5. Apple iPhone X vs Apple iPhone XR
6. Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 7 Plus
7. Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 7 Plus
8. Apple iPhone X vs Apple iPhone 7 Plus
9. Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 7 Plus
10. Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 7 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях