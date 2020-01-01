Apple iPhone XS Max против SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- На 1.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1353 мАч более емким аккумулятором – 3174 против 1821 мАч
- Тонкие рамки – на 20.01% выше полезная площадь экрана
- На 34% лучшая автономность (79 vs 59 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (456 vs 326 PPI)
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Стабилизация изображения
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.1 мм уже
- На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 759 баллов)
- Весит на 60 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS Max и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1242 x 2688 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.4:9
|16:9
|Плотность пикселей
|456 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.41%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|138.4 мм
|Ширина
|77.4 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.3 мм
|Вес
|208 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2490 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
759
iPhone SE (2020) +77%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
2055
iPhone SE (2020) +70%
3486
AnTuTu Benchmark 8
456928
iPhone SE (2020) +5%
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3174 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|03:29 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:06 ч.
iPhone SE (2020) +21%
13:39 ч.
Время просмотра видео
iPhone XS Max +57%
13:43 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XS Max +60%
16:08 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
iPhone XS Max +7%
110
103
Качества видео
iPhone SE (2020) +2%
98
Итоговая оценка камеры
iPhone XS Max +4%
105
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Apple iPhone SE (2020), а если дисплей, батарея и корпус – то Apple iPhone XS Max.
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4