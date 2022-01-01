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Apple iPhone XS Max против SE (2022)

Эпл Айфон ХС Макс
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Apple iPhone XS Max
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.01% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1156 мАч более емким аккумулятором – 3174 против 2018 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (456 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (652 против 603 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.1 мм уже
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1724 и 752 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Весит на 64 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone XS Max
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1242 x 2688 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.4:9 16:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.41% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 11.2 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Максимальная яркость
iPhone XS Max +8%
652 нит
iPhone SE (2022)
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 138.4 мм
Ширина 77.4 мм 67.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 208 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS Max +31%
85.41%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон ХС Макс и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2490 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple A12 Bionic GPU Apple GPU
Частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
FLOPS ~560 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone XS Max
530804
iPhone SE (2022) +37%
729009
CPU 131883 197658
GPU 196399 298378
Memory 101393 105062
UX 105859 128775
Total score 530804 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 66% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5744 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI 15.4 -
Размер системы из коробки 16 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3174 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 03:29 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:13 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 10:50 ч. 08:38 ч.
Игры 04:41 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 80 ч. 93 ч.
Общая автономность
iPhone XS Max
25:24 ч.
iPhone SE (2022) +1%
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора BSI CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone XS Max
77.2 дБ
iPhone SE (2022) +11%
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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