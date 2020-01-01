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Apple iPhone XS против 12 Pro Max

Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS с экраном 5.8" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Весит на 49 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1029 мАч более емким аккумулятором – 3687 против 2658 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (808 против 667 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS и Apple iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 2436 x 1125 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 87.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XS
667 нит
iPhone 12 Pro Max +21%
808 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.6 мм 160.8 мм
Ширина 70.9 мм 78.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.4 мм
Вес 177 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS
82.9%
iPhone 12 Pro Max +5%
87.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XS и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XS
1122
iPhone 12 Pro Max +38%
1551
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XS
2867
iPhone 12 Pro Max +46%
4198
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS
454382
iPhone 12 Pro Max +30%
590816

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 11.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2658 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XS
10:20 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д
Время просмотра видео
iPhone XS
11:21 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д
Время разговора (3G)
iPhone XS
14:10 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2.5x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

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