Asus ROG Phone 3 против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2020 года Asus ROG Phone 3 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 2954 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3046 мАч
- На 0.79" большая диагональ экрана
- На 40% лучшая автономность (120 vs 86 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- На 12% выше максимальная яркость экрана (819 против 729 нит)
- На 17% выше плотность пикселей (458 vs 391 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Asus ROG Phone 3 и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.59 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.9%
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|171 мм
|144 мм
|Ширина
|78 мм
|71.4 мм
|Толщина
|9.85 мм
|8.1 мм
|Вес
|240 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Глянцево-черный
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|3100 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
996
iPhone 11 Pro +33%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Phone 3 +6%
3400
3197
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 3 +14%
622640
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|ROG UI
|-
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
ROG Phone 3 +8%
14:20 ч.
13:15 ч.
Время просмотра видео
ROG Phone 3 +27%
19:20 ч.
15:14 ч.
Время разговора (3G)
ROG Phone 3 +124%
38:12 ч.
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|-
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.83"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и коммуникации - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Apple iPhone 11 Pro.
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