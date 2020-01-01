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Asus ROG Phone 3 против Apple iPhone XS

Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3
VS
Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2020 года Asus ROG Phone 3 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 3342 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 2658 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 67% лучшая автономность (120 vs 72 часов)
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (729 против 667 нит)
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • На 17% выше плотность пикселей (458 vs 391 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
  • Весит на 63 грамма меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1122 и 996 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Asus ROG Phone 3 и Apple iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.59 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 2436 x 1125 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.9% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
ROG Phone 3 +9%
729 нит
iPhone XS
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 171 мм 143.6 мм
Ширина 78 мм 70.9 мм
Толщина 9.85 мм 7.7 мм
Вес 240 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Глянцево-черный Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
ROG Phone 3
79.9%
iPhone XS +4%
82.9%

Производительность

Тестируем Асус Рог Фон 3 и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 3100 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Phone 3
996
iPhone XS +13%
1122
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Phone 3 +19%
3400
iPhone XS
2867
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 3 +37%
622640
iPhone XS
454382

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI ROG UI -
Размер системы из коробки 20 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
ROG Phone 3 +39%
14:20 ч.
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
ROG Phone 3 +71%
19:20 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
ROG Phone 3 +170%
38:12 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus ROG Phone 3 vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 125° -
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.83" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
ROG Phone 3
н/д
iPhone XS
71 дБ
Музыка
ROG Phone 3
н/д
iPhone XS
75 дБ
Звонок
ROG Phone 3
н/д
iPhone XS
78 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 3 более удачной покупкой.

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