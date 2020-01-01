Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2020 года Asus ROG Phone 3 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.