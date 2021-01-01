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Asus ROG Phone 3 против Apple iPhone XS Max

Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2020 года Asus ROG Phone 3 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 2826 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3174 мАч
  • На 52% лучшая автономность (120 vs 79 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (730 против 663 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Asus
  • На 17% выше плотность пикселей (456 vs 391 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.51% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
ROG Phone 3
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.59 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.4:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.9% 85.41%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.8%
ШИМ (PWM) 255 Гц 240 Гц
Время отклика 3 мс 11.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
ROG Phone 3 +10%
730 нит
iPhone XS Max
663 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 171 мм 157.5 мм
Ширина 78 мм 77.4 мм
Толщина 9.85 мм 7.7 мм
Вес 240 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Глянцево-черный Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
ROG Phone 3
79.9%
iPhone XS Max +7%
85.41%

Производительность

Тестируем Асус Рог Фон 3 и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus Apple A12 Bionic
Макс. частота 3100 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 645 МГц 1100 МГц
FLOPS ~1365 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Phone 3 +32%
1006
iPhone XS Max
765
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Phone 3 +63%
3398
iPhone XS Max
2086
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 3 +38%
619215
iPhone XS Max
449454

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI ROG UI -
Размер системы из коробки 20 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 03:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
ROG Phone 3 +28%
14:20 ч.
iPhone XS Max
11:06 ч.
Время просмотра видео
ROG Phone 3 +43%
19:20 ч.
iPhone XS Max
13:43 ч.
Время разговора (3G)
ROG Phone 3 +137%
38:12 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus ROG Phone 3 vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 125° -
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.83" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
ROG Phone 3 +16%
90.4 дБ
iPhone XS Max
78 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 3 более удачной покупкой.

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