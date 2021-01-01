Asus ROG Phone 3 против Apple iPhone XS Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2020 года Asus ROG Phone 3 с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 2826 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3174 мАч
- На 52% лучшая автономность (120 vs 79 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- На 10% выше максимальная яркость экрана (730 против 663 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Asus
- На 17% выше плотность пикселей (456 vs 391 PPI)
- Тонкие рамки – на 5.51% выше полезная площадь экрана
- Весит на 32 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.59 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.9%
|85.41%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|255 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|3 мс
|11.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|171 мм
|157.5 мм
|Ширина
|78 мм
|77.4 мм
|Толщина
|9.85 мм
|7.7 мм
|Вес
|240 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Глянцево-черный
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|3100 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|645 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~1365 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Phone 3 +32%
1006
765
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Phone 3 +63%
3398
2086
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 3 +38%
619215
449454
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.2)
|Оболочка UI
|ROG UI
|-
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|03:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
ROG Phone 3 +28%
14:20 ч.
11:06 ч.
Время просмотра видео
ROG Phone 3 +43%
19:20 ч.
13:43 ч.
Время разговора (3G)
ROG Phone 3 +137%
38:12 ч.
16:08 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.83"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
110
Качество видео
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|22
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 3 более удачной покупкой.
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