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Asus ROG Phone 5 Ultimate против Phone 3

Асус Рог Фон 5 Ultimate
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 5 Ultimate
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2021 года Asus ROG Phone 5 Ultimate с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus ROG Phone 5 Ultimate
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (794 против 705 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1118 и 984 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
ROG Phone 5 Ultimate
vs
ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
ROG Phone 5 Ultimate +13%
794 нит
ROG Phone 3
705 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 173 мм 171 мм
Ширина 77.3 мм 78 мм
Толщина 9.9 мм 9.85 мм
Вес 239 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Асус Рог Фон 5 Ultimate и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 645 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1365 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 18 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 5 Ultimate +19%
727244
ROG Phone 3
610400

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI ROG UI ROG UI
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus ROG Phone 5 Ultimate vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125° 125°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000 6000 x 4000
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 35 мм 27 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Asus ROG Phone 5 Ultimate. У него лучшие программное обеспечение, корпус и звук.

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