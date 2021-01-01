Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2021 года Asus ROG Phone 5 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.