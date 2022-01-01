Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 августа 2021 года Asus ROG Phone 5s Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.