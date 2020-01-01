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Asus ROG Phone 2 ZS660KL против Apple iPhone 11

Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
Asus ROG Phone 2 ZS660KL
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2019 года Asus ROG Phone 2 ZS660KL с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Комплектуется на 2890 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 40% лучшая автономность (132 vs 94 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 20% выше плотность пикселей (391 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 749 баллов)
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Asus ROG Phone 2 ZS660KL и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.6% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
ROG Phone 2 ZS660KL
637 нит
iPhone 11 +1%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 171 мм 150.9 мм
Ширина 77.6 мм 75.7 мм
Толщина 9.5 мм 8.3 мм
Вес 240 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Асус РОГ Фон 2 ZS660KL и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2960 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 675 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
ROG Phone 2 ZS660KL
500396
iPhone 11 +4%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI ROG UI -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
ROG Phone 2 ZS660KL
15:28 ч.
iPhone 11
15:29 ч.
Время просмотра видео
ROG Phone 2 ZS660KL +38%
25:36 ч.
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
ROG Phone 2 ZS660KL +129%
40:00 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus ROG Phone 2 ZS660KL vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 125° 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 13 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
ROG Phone 2 ZS660KL +26%
90 дБ
iPhone 11
71.2 дБ
Музыка
ROG Phone 2 ZS660KL +11%
81 дБ
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
ROG Phone 2 ZS660KL +12%
85 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 2 ZS660KL, а если программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 11.

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