Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2019 года Asus ROG Phone 2 ZS660KL с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.