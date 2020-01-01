Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 июля 2016 года ASUS ZenFone 3 Max с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6737, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.