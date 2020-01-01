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ASUS ZenFone 3 Max против Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Асус Зенфон 3 Макс
ASUS ZenFone 3 Max
VS
Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 июля 2016 года ASUS ZenFone 3 Max с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6737, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ASUS ZenFone 3 Max
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 32 ГБ
  • Весит на 92 грамма меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.39" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4100 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Современный порт USB Type-C
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (637 против 404 нит)
  • На 39% выше плотность пикселей (391 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 12.73% выше полезная площадь экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ASUS ZenFone 3 Max и Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.2 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 67.87% 80.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
ZenFone 3 Max
404 нит
ROG Phone 2 ZS660KL +58%
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.5 мм 171 мм
Ширина 73.7 мм 77.6 мм
Толщина 8.5 мм 9.5 мм
Вес 148 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Асус Зенфон 3 Макс и Асус РОГ Фон 2 ZS660KL в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 4 8
Частота 1250 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-T720 MP2 Adreno 640
GPU-ядер 1 -
Частота GPU 550 МГц 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 640 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ZenUI 3 ROG UI
Размер системы из коробки 9 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки - 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:45 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер ASUS ZenFone 3 Max vs Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1920 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 4 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Июль 2016 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2016 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.302 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 2 ZS660KL более удачной покупкой.

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