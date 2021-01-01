Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2019 года ASUS Zenfone 6 ZS630KL с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.