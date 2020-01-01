Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2019 года ASUS Zenfone 6 ZS630KL с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.