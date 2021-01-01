Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Asus Zenfone 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.