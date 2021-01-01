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Asus Zenfone 7 Pro против ROG Phone 5

Асус Зенфон 7 Про
VS
Асус Рог Фон 5
Asus Zenfone 7 Pro
Asus ROG Phone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Asus Zenfone 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus Zenfone 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 19% лучшая автономность (118 vs 99 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (811 против 747 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zenfone 7 Pro
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 384 Гц 568 Гц
Время отклика 3 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Zenfone 7 Pro
747 нит
ROG Phone 5 +9%
811 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 173 мм
Ширина 77.3 мм 77.3 мм
Толщина 9.6 мм 9.9 мм
Вес 230 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Zenfone 7 Pro +3%
84.2%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Асус Зенфон 7 Про и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3100 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 645 МГц 840 МГц
FLOPS ~1365 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zenfone 7 Pro
978
ROG Phone 5 +15%
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
Zenfone 7 Pro
3320
ROG Phone 5 +14%
3770
AnTuTu Benchmark 8
Zenfone 7 Pro
614465
ROG Phone 5 +19%
730838

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI ZenUI 7 ROG UI
Размер системы из коробки 20.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:32 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Zenfone 7 Pro
11:55 ч.
ROG Phone 5 +50%
17:33 ч.
Время просмотра видео
Zenfone 7 Pro
15:03 ч.
ROG Phone 5 +49%
22:36 ч.
Время разговора (3G)
Zenfone 7 Pro
29:48 ч.
ROG Phone 5 +7%
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus Zenfone 7 Pro vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113° 125°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей - 24 мегапикселя
Разрешение фото - 6000 x 4000
Апертура - f/2.5
Фокусное расстояние - 35 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео - 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Zenfone 7 Pro
88.5 дБ
ROG Phone 5 +4%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 5, а если камера – то Asus Zenfone 7 Pro.

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