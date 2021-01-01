Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Asus Zenfone 8 Flip с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.67-дюймового Asus Zenfone 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.