Asus Zenfone 8 против Apple iPhone 12 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2021 года Asus Zenfone 8 с экраном 5.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenfone 8
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 313 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3687 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Лучше лежит в руке - корпус на 9.6 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 8% лучшая автономность (95 vs 88 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Asus
- На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1577 и 1102 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|5.9 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|495 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|3.2 мс
|8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|160.8 мм
|Ширина
|68.5 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|169 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12, 16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1102
iPhone 12 Pro Max +43%
1577
Geekbench 5 (многоядерный)
3553
iPhone 12 Pro Max +19%
4218
AnTuTu Benchmark 8
Zenfone 8 +2%
667570
656148
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|ZenUI 8
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3687 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
|1:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:34 ч.
iPhone 12 Pro Max +15%
14:13 ч.
Время просмотра видео
Zenfone 8 +2%
15:47 ч.
15:17 ч.
Время разговора (3G)
Zenfone 8 +5%
21:54 ч.
20:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 12 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX590 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.93"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
iPhone 12 Pro Max +10%
138
Качество видео
108
113
Итоговая оценка камеры
120
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 12 Pro Max, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Asus Zenfone 8.
Опрос
8 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 8