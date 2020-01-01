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ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL против ZenFone 3 Max

Зенфон Макс (М2) ZB633KL
ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
VS
Асус Зенфон 3 Макс
ASUS ZenFone 3 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
  • На 1.06" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 13.03% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (437 против 404 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
Причины выбрать ASUS ZenFone 3 Max
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 12 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL и ASUS ZenFone 3 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 67.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Zenfone Max (M2) ZB633KL +8%
437 нит
ZenFone 3 Max
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.4 мм 149.5 мм
Ширина 76.2 мм 73.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.5 мм
Вес 160 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Зенфон Макс (М2) ZB633KL и Асус Зенфон 3 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250) 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1250 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T720 MP2
GPU-ядер - 1
Частота GPU 650 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 32 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI Zen UI 5.0 ZenUI 3
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4100 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Камеры

Сравнение и тесты камер ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL vs ASUS ZenFone 3 Max
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.351 Вт/кг 0.302 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.499 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (10 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL более удачной покупкой.

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