Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.