ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL против Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2018 года ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
- Весит на 60 граммов меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 40% выше максимальная яркость экрана (637 против 454 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL и Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|5.99 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|76.2%
|80.6%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|171 мм
|Ширина
|76 мм
|77.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.5 мм
|Вес
|180 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 640
|Частота GPU
|-
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
132450
ROG Phone 2 ZS660KL +278%
500396
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|-
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
25:36 ч.
Время разговора (3G)
40:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|125°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|2 (48 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|13
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.378 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.464 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- MaxBox
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 2 ZS660KL более удачной покупкой.
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