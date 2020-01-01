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ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL против Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Асус Зенфон Макс Про (М1)
ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
VS
Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2018 года ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
  • Весит на 60 граммов меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (637 против 454 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL и Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 76.2% 80.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 171 мм
Ширина 76 мм 77.6 мм
Толщина 8.4 мм 9.5 мм
Вес 180 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Асус Зенфон Макс Про (М1) и Асус РОГ Фон 2 ZS660KL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 640
Частота GPU - 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android ROG UI
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL vs Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Май 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.378 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.464 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- MaxBox		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 2 ZS660KL более удачной покупкой.

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