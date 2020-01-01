Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2018 года ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.