Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 декабря 2018 года ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.