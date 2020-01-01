ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL против ZenFone 3 Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 декабря 2018 года ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
- На 1.06" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
- Тонкие рамки – на 14.13% выше полезная площадь экрана
- На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более новая ОС: Android 9 против 7
- Более энергоэффективный CPU
- Возможность записи 4K-видео
- На 24% выше максимальная яркость экрана (500 против 404 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
Причины выбрать ASUS ZenFone 3 Max
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL и ASUS ZenFone 3 Max
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|67.87%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.9 мм
|149.5 мм
|Ширина
|75.5 мм
|73.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.5 мм
|Вес
|175 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Титан
|Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1250 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|-
|1
|Частота GPU
|-
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|640 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
|До 32 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
131284
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|Zen UI 5.0
|ZenUI 3
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|2592 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.347 Вт/кг
|0.302 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.46 Вт/кг
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL более удачной покупкой.
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